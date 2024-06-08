У Білорусі будують ангари для "Іскандерів": що задумав Лукашенко

На території однієї з військових частин в Осиповичах, Білорусь, будують два нові ангари, що схожі на укриття для "Іскандерів". Більш як десяток ОТРК "Іскандер" Мінськ нещодавно отримав від Кремля.

Це будівництво свідчить про побоювання білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо безпеки певних об'єктів на території Білорусі. Детальніше про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Лукашенко боїться

У військовому містечку Осиповичі, що у Білорусі, почали будувати нові ангари для військової техніки. Вони дуже схожі на сховища для ОТРК "Іскандер", які будували на території цього ж містечка у 2022 – 2023 роках. Один ангар розрахований на розміщення 13 одиниць техніки.

Моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" повідомив, що нещодавно Мінськ отримав від Москви не менш ніж 18 одиниць техніки зі складу ОТРК "Іскандер".

Лукашенко боїться наших ударів по території Білорусі, а саме по двох своїх НПЗ – Мозирському та Новополоцькому НПЗ. Це два найбільших нафтопереробних білоруських заводи, які зараз працюють на Росію,

– наголосив Роман Світан.

Успішні атаки українських спецслужб на нафтопереробні заводи у Росії спричинили зупинку половини експортних можливостей росіян. Це також вдарило по внутрішньому споживанню нафтопереробних продуктів у країні-агресорці. Тож Росія була змушена серйозно наростити експорт бензину з Білорусі, аби не допустити дефіциту на внутрішньому ринку.

"Зараз на білоруському бензині, дизелі та авіаційному керосині рухається по землі та літає у повітрі російська техніка. Тому Лукашенко правильно боїться ударів, зокрема, по цих двох НПЗ. Через те намагатиметься лякати наявністю у себе "Іскандерів", – додав Світан.

Деякі країни підтримують удари по Білорусі