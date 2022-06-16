Білоруси далі обладнують позиції на кордоні та проводять навчання
Джерело:Генштаб ЗСУ
Білоруські військові й далі стоять біля кордону з Україною. Вони провели командно-штабне навчання.
Навчання з військовими частинами тилового забезпечення тривали кілька днів – з 14 по 16 червня. Про це попередили у звіті Генштабу ЗСУ.
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Що зараз відбувається на кордоні
Розповіли, що на Волинському та Поліському напрямках білоруські підрозділи продовжують виконувати завдання з прикриття кордону. Крім цього, триває інженерне обладнання позицій у прикордонних районах Брестської області.
Також окупанти обстрілюють Північ. Зокрема, з артилерії вгатили у райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області та Уланове, Сопич і Баранівка Сумської області. Також завдали авіаудару парою вертольотів Ка-52 неподалік Глухова, що на Сумщині.
На Слобожанському напрямку загарбники ведуть бої, щоб стримувати підрозділи Сил оборони від подальшого просування в бік держкордону.
Чи є загроза з Білорусі
Співагресоркою Білорусь стала з першого дня війни, коли з її території російські війська зайшли на Київщину. Крім того, звідти регулярно запускають ворожі ракети. Однак військову активність біля кордону у Білорусі спостерігають протягом останнього місяця.
- Білоруську армію приводять до вищих ступенів бойової готовності. Самі білоруси не вмотивовані воювати проти українців. Експерти зазначають, річ у тім, чи дотисне Путін Лукашенка.
- Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів заявив, якщо Лукашенко наважиться, це стане для нього військовою катастрофою.
- 15 червня поблизу кордону почали свою діяльність пункти прийому мобілізованих. Там будуть приймати тих, хто досягнув призовного віку.
- У Держприкордонслужбі зазначили, що Білорусь розмістила на кордоні 7 своїх батальйонів, залучили і підрозділи МВС. Однак Україна поки не фіксує ударного угруповання, яке могло б здійснити вторгнення. Щоправда, там досі є і російські військові, їх точна кількість невідома.
- У будь-якому разі Україна ретельно відстежує ситуацію, ЗСУ напоготові.
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