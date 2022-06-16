Білоруси далі обладнують позиції на кордоні та проводять навчання

Білоруські військові й далі стоять біля кордону з Україною. Вони провели командно-штабне навчання.

Навчання з військовими частинами тилового забезпечення тривали кілька днів – з 14 по 16 червня. Про це попередили у звіті Генштабу ЗСУ.

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Що зараз відбувається на кордоні

Розповіли, що на Волинському та Поліському напрямках білоруські підрозділи продовжують виконувати завдання з прикриття кордону. Крім цього, триває інженерне обладнання позицій у прикордонних районах Брестської області.

Також окупанти обстрілюють Північ. Зокрема, з артилерії вгатили у райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області та Уланове, Сопич і Баранівка Сумської області. Також завдали авіаудару парою вертольотів Ка-52 неподалік Глухова, що на Сумщині.

На Слобожанському напрямку загарбники ведуть бої, щоб стримувати підрозділи Сил оборони від подальшого просування в бік держкордону.

Чи є загроза з Білорусі

Співагресоркою Білорусь стала з першого дня війни, коли з її території російські війська зайшли на Київщину. Крім того, звідти регулярно запускають ворожі ракети. Однак військову активність біля кордону у Білорусі спостерігають протягом останнього місяця.

Білоруську армію приводять до вищих ступенів бойової готовності. Самі білоруси не вмотивовані воювати проти українців. Експерти зазначають, річ у тім, чи дотисне Путін Лукашенка.

Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів заявив, якщо Лукашенко наважиться, це стане для нього військовою катастрофою.

15 червня поблизу кордону почали свою діяльність пункти прийому мобілізованих. Там будуть приймати тих, хто досягнув призовного віку.

У Держприкордонслужбі зазначили, що Білорусь розмістила на кордоні 7 своїх батальйонів, залучили і підрозділи МВС. Однак Україна поки не фіксує ударного угруповання, яке могло б здійснити вторгнення. Щоправда, там досі є і російські військові, їх точна кількість невідома.

У будь-якому разі Україна ретельно відстежує ситуацію, ЗСУ напоготові.

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