У Білорусі дозволять розганяти протести зі зброєю
У Білорусі Палата представників схвалила зміни до закону про внутрішні війська. Тепер військовим можуть дозволили використовувати бойову техніку для зупинення протестів.
Такі нововведення спеціально удосконалюють права військових і їх захист при виконанні завдань. Права використання зброї для військових будуть збільшувати.
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Основні зміни до закону
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається себе ще більш убезпечити. Відтак для військових знімуть обмеження використовувати зброю лише якщо інші методи виявились неефективними. А міністр внутрішніх справ зможе видавати нормативні і ненормативні правові акти.
Для надійності і спокою Лукашенка зброю дозволять застосовувати проти людини, яка намагається незаконно проникнути на територію, яку охороняють внутрішні війська. Але це правило нібито має діятиме у випадку, якщо по-іншому людину зупинити не можна.
Пропонують навіть розширити використання зброї проти жінок, людей з обмеженими можливостями і неповнолітніх. Щоправда поки це хочуть дозволити при збройному, чи груповому нападі. Хочуть додати й поправку про дозвіл використовувти військову техніку, щоб припинити заворушення.
Протести в Білорусі
- Масові протести у Білорусі спалахнули 9 серпня 2020 року після оголошення результатів президентських виборів, на яких нібито перемогу здобув Олександр Лукашенко. Білоруси та міжнародна спільнота визнали результати голосування сфальсифікованими.
- Мітингувальники вимагали відставки самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Білоруси колонами ходили у різних мікрорайонах міст та вигукували гасла. Щотижня на акціях протесту у Білорусі силовики затримували сотні мітингувальників.
- Режим Лукашенка засудив опозиціонерів Марію Колесникову і Максима Знака до понад 10 років тюрми.
- Самопроголошений президент зрештою визнав, що силовики били затриманих людей під час протестів у країні.
Перші 50 днів протестів у Білорусі: як це було