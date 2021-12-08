У Білорусі дозволять розганяти протести зі зброєю

У Білорусі Палата представників схвалила зміни до закону про внутрішні війська. Тепер військовим можуть дозволили використовувати бойову техніку для зупинення протестів.

Такі нововведення спеціально удосконалюють права військових і їх захист при виконанні завдань. Права використання зброї для військових будуть збільшувати.

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Основні зміни до закону

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається себе ще більш убезпечити. Відтак для військових знімуть обмеження використовувати зброю лише якщо інші методи виявились неефективними. А міністр внутрішніх справ зможе видавати нормативні і ненормативні правові акти.

Для надійності і спокою Лукашенка зброю дозволять застосовувати проти людини, яка намагається незаконно проникнути на територію, яку охороняють внутрішні війська. Але це правило нібито має діятиме у випадку, якщо по-іншому людину зупинити не можна.

Пропонують навіть розширити використання зброї проти жінок, людей з обмеженими можливостями і неповнолітніх. Щоправда поки це хочуть дозволити при збройному, чи груповому нападі. Хочуть додати й поправку про дозвіл використовувти військову техніку, щоб припинити заворушення.

Протести в Білорусі

Масові протести у Білорусі спалахнули 9 серпня 2020 року після оголошення результатів президентських виборів, на яких нібито перемогу здобув Олександр Лукашенко. Білоруси та міжнародна спільнота визнали результати голосування сфальсифікованими.

Мітингувальники вимагали відставки самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Білоруси колонами ходили у різних мікрорайонах міст та вигукували гасла. Щотижня на акціях протесту у Білорусі силовики затримували сотні мітингувальників.

Режим Лукашенка засудив опозиціонерів Марію Колесникову і Максима Знака до понад 10 років тюрми.

Самопроголошений президент зрештою визнав, що силовики били затриманих людей під час протестів у країні.

Перші 50 днів протестів у Білорусі: як це було