Хочуть "прив’язати" білорусів, – Латушко пояснив обмеження щодо виїзду з білорусі

Влада білорусі хоче закрити виїзди за кордон деяким категоріям людей, вже зареєстрували відповідний законопроєкт. Експерти вважають, що це роблять для того, аби білоруси боялися та не чинили спротив.

Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер, ексміністр культури білорусі Павло Латушко. Він зазначив, що це стосується продовження репресій білоруського суспільства.

До теми лукашенко був в істериці, коли почув, що білоруси-добровольці з України підуть на білорусь

За його словами, таким чином хочуть "прив’язати" білорусів до білорусі.

Щоб у випадку, якщо білоруси вчинять адміністративні чи кримінальні дії, вони боялися, адже тоді в них не буде можливості виїхати з білорусі,

– заявив опозиціонер.

Він каже, що практика обмеження виїзду за межі білорусі була і раніше.

"Коли я працював послом, одному з співробітників мзс білорусі за те, що він хотів звільнитися, ввели обмеження на виїзд за межі країни на 5 років, мовляв через допуск до держсекретів", – розповів Латушко.

На його думку, розширення переліку осіб, яким не можна буде виїжджати з білорусі, направлене на те, щоб спробувати впливати на можливі активні дії білорусі у спротиві режиму лукашенка.

Щодо прав громадян, то це є порушенням конституції, але про яку конституцію може говорити в білорусі? Вже, напевно, немає жодної статті, яку б не порушив режим лукашенка,

– відповів Латушко.

Латушко про ситуацію в білорусі та загрозу наступу на Україну:



Кому в білорусі хочуть заборонити виїзд з країни

Серед тих, кому не можна буде виїжджати з країни, опинились особи:

виїзд яких суперечить інтересам національної безпеки білорусі,

політичні особи, щодо яких розпочали адміністративний процес,

силовики.

Також ввели обмеження польотів над мінськом, брестом та півднем мінської області з 11 липня.

До слова, Інститут вивчення війни повідомив, що білорусь швидше за все не візьме прямої участі у війні проти України. Однак держава й далі допомагатиме росії вбивати українців.