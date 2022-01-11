У Білорусі Колесникову та Знака відправили в колонії

Членів Координаційної ради у Білорусі Марію Колесникову та Максима Знака етапували до колоній. Раніше їм винесли десятирічні терміни.

Колесникову етапували до гомельської жіночої виправної колонії №4". Ще 2 тижні вона перебуватиме на карантині.

До речі За готовність жертвувати: опозиціонерку Колесникову нагородили премією імені Вацлава Гавела

Знака етапували із СІЗО до колонії у Вітебській області 10 січня.

Справа білоруських опозиціонерів

Колесникова після об'єднання опозиції підтримувала Тихановську. Знак був адвокатом та членом президії Координаційної ради опозиції Білорусі.

Опозиціонерку викрали 6 вересня 2020 року, Знака затримали 9 вересня 2020 року. Їм висунули звинувачення у захопленні влади.

Вже у 2021 році 6 вересня білоруський суд виніс вирок. Колесникову засудили до 11 років колонії загального режиму, а Знака – 10 років колонії посиленого режиму.

Рішення оскаржували. Однак 24 грудня 2021 року Верховний суд Білорусі залишив вироки без змін.

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Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська одразу відреагувала на вироки Колесниковій та Знаку. Вона переконана, що опозиціонери вийдуть на свободу набагато раніше.

Текст поста центру "Весна":

Марію Колесникову перевели до Гомельської жіночої виправної колонії №4

Нагадаємо, Марію Колесникову звинуватили в спробі захоплення влади, публічному заклику до дій, спрямованих на завдання шкоди національній безпеці, створенню екстремістського угруповання.

6 вересня суддя Сергій Єпіхов засудив її до 11 років позбавлення волі.

Підтримай Марію листівками та листами солідарності - ПК №4. 246035, м. Гомель, Антошкіна, 3, Колеснікова Марія Олександрівна

Наступні 2 тижні вона перебуватиме на карантині, тому варто зробити відмітку на конверті "Карантин".