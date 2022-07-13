білоруси на кордоні з Україною провели ротацію особового складу і техніки, – Генштаб

Загроза з білорусі зберігається. Біля українського кордону тривають дивні маневри, тож Україна готується до всіх можливих сценаріїв.

Останні новини про те, що відбувається біля кордонів нашої держави з білоруссю, повідомили у ранковому зведенні Генштабу на 13 липня. лукашенківська армія посилює кордон.

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Ротація, перевірка штабу та авіаудари

За інформацією наших військових, на Волинському та Поліському напрямках у підрозділах збройних сил республіки білорусь провели ротацію частини особового складу та техніки. Вони виконують завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону.

Крім того, продовжується перевірка штабу військ територіальної оборони Жлобинського району Гомельської області білорусі.

Не варто забувати й те, що з території цієї ворожої країни по нашій державі завдають авіаційних ударів та випускають ракети. Тому Генштаб попереджає, що досі зберігається загроза того, що противник атакуватиме з території і повітряного простору білорусі.

Варто зауважити, що засновник телеграм-каналу "Белорусскі Гаюн" Антон Мотолько розповідав 24 каналу, що до лукашенка повернувся командний центр А-50. Щойно цей літак підіймається у небо, то по Україні із території білорусі можуть бути удари.

За словами Мотолька, в останні дні до білорусі активно прилітають російські вантажні літаки. До квітня – травня 2022 року це означало, що прибувають нові ракети для запуску. На жаль, завжди була така кореляція: прилітає транспортний літак із росії – з'являються нові ракети.

Можливий наступ з білорусі

Такий сценарій стає все більш реалістичним, адже так звані "навчання" біля українського кордону білорусь постійно продовжує. Це схоже до того, що відбувалось за кілька місяців до вторгнення росії в Україну. Напередодні у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишається стабільною. Ймовірна активізація ворожої розвідки для уточнення позицій та діяльності ЗСУ на кордоні білорусі з Україною.

Окрім того, на кордоні трапився дивний для цього часу інцидент. Українські прикордонники затримали свого білоруського колегу після того, як він незаконно перетнув рубіж. Суд покарав чоловіка дводенним арештом.

А самопроголошений президент білорусі алєксандр лукашенко підписав наказ про звільнення заступника начальника генштабу білорусі. Саме він відповідав за мобілізацію в країні. Чому лукашенко вирішив звільнити відповідального за мобілізацію – невідомо.

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