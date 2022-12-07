Смертну кару за "державну зраду" хочуть ввести в Білорусі для чиновників і військових
У Білорусі можуть запровадити смертну кару для чиновників та військових за зраду державі. Відповідний законопроєкт уже ухвалили у першому читанні.
У Білорусі страчуватимуть зрадників
Білоруські ЗМІ поширюють коментар палати представників Білорусі, з якого зрозуміло, що смертну кару можуть застосувати до особи, яка зрадила державу. Це досить небезпечний сигнал, оскільки у Білорусі вважають зрадниками усіх, хто не хоче коритись волі Лукашенка.
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З метою надання стримувальної дії на деструктивні елементи, а також демонстрації рішучої боротьби зі зрадою державі проєктом Закону пропонується внесення змін до санкції частини 2 статті 356 КК, які передбачають можливість застосування покарання у вигляді смертної страти за зраду державі, вчинену посадовою особою, яка обіймає державну посаду, або особою, на яку поширюється статус військовослужбовця,
– йдеться у пояснювальному коментарі.
Зверніть увагу! Розстріл за зраду державі був у Кримінальному кодексі СРСР, щоправда, там держава підмінялася поняттям Батьківщина. Тож, Лукашенко та Путін впевнено відновлюють радянський режим. Відмінностей майже не залишилось.
Ймовірно, той факт, що смертну кару хочуть застосовувати саме проти чиновників та військових вказує на те, що Лукашенко й далі намагається схилити свою країну до війни. І якщо досі військові просто відмовлялись виконувати злочинні укази, таким чином, Лукашенко хоче не залишити їм вибору.
Або виконання наказу, або страта. Брудні засоби втягнення у війну для обох диктаторів не є чимось новим, але шантаж смертю – це уже занадто.
Що відбувається у Білорусі: останні новини
- Нещодавно до Лукашенка приїздив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Про що вони домовлялись наразі невідомо. Однак, точно про війну в Україні.
- Військовий експерт Роман Світан припустив, що російська делегація вмовляла Лукашенка надати Москві зброю. Окрім Шойгу білоруського диктатора відвідав і Лавров. Експерти вважають, це поганий знак для Лукашенка. Ймовірно, Росія готується до вторгнення в Білорусь.
- Раніше в Інституті Лансінга опублікували розвіддані про те, що Путін хоче ліквідувати Лукашенка. Таким чином російський диктатор прагне встановити контроль над армією Білорусі.