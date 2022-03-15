У Білорусі набрали чинності зміни до Конституції, які розв'язують руки Лукашенко

27 лютого у Білорусі відбувся республіканський референдум щодо внесення змін та доповнень до Конституції. Рішення референдуму набирає чинності сьогодні, 15 березня.

За ухвалення змін та доповнень Конституції Республіки Білорусь нібито проголосувало 4 440 813 громадян. Це 82,86% від загальної кількості людей, які взяли участь у голосуванні.

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Що дає ця "реформа":

Найважливіша із поправок – закріплення у проєкті Конституції статусу Всебілоруських народних зборів, що існує з 1996 року, але весь цей час не має нормативної основи своєї діяльності.

Також поправки припускають, що людина не може обіймати президентську посаду в Білорусі більш ніж два терміни, але ця норма почне діяти після вступу на посаду новообраного глави держави. Тобто після нинішньої каденції самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко гіпотетично зможе правити від 2025 року ще 10 років .

. Цікаво, що для експрезидентів Білорусі у проєкті Конституції заклали особливі гарантії безпеки. Колишніх глав держав не можна переслідувати за дії, вчинені ними під час виконання обов'язків . Ба більше, їм гарантують місце делегата ВНР та довічне членство у Раді Республіки.

. Ба більше, їм гарантують місце делегата ВНР та довічне членство у Раді Республіки. Ніхто, крім Олександра Лукашенка, не може обіймати кілька посад одночасно. Лукашенко має право залишатися і президентом, і головою зборів.

А от новим кандидатам в президенти не так пощастило. Вони мають останні 20 років прожити в Білорусі й не мати посвідки на проживання за кордоном. Це позбавляє шансу на балотування багатьох опозиціонерів, які залишили країну через загрозу репресій.

І знову ядерне питання

Також у проєкті нової Конституції немає вказівки про те, що Білорусь прагне нейтралітету і має на меті зробити свою територію без'ядерною зоною. Хоч у старій Конституції країни це вказано.