У Білорусі не виключили запуску прямих рейсів до Криму
Джерело:Zerkalo
У Білорусі припускають, що готові налагодити авіасполучення з окупованим Кримом. Кажуть, що можуть зробити це, якщо буде вигідно з економічного боку.
Стверджують, що для білорусів немає заборони на поїздки в Крим. Про це заявив глава МЗС Білорусі Володимир Макей.
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У Білорусі кажуть про економічну вигоду
Як таких заборон не існує…Якщо це буде вигідно, скажімо так, для суспільства, для країни, для держави, то, я думаю, рішення відповідне буде прийнято,
– сказав Макей.
Однак чиновник зазначив, що Білорусь повинна враховувати можливість ймовірних санкцій.
Що цьому передувало
- Наприкінці травня білоруська авіакомпанія "Белавіа" заявила, що не літатиме до окупованого півострова.
- Однак у липні у Росії заявили, що чекають Олександра Лукашенка у Криму.
Зверніть увагу! До окупації Криму "Белавіа" здійснювала рейси в Крим з перервами.
Зауважимо, що Білорусь офіційно не визнала "приєднання" Криму до Росії. Однак самопроголошений президент Олександр Лукашенко неодноразово називав Крим "фактично російським".