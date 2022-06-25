У Білорусі перебувають 1,5 тисячі російських бійців: які це підрозділи та чи є резерви

Білорусь, фактично, стала союзницею Росії у війні проти України. Там і далі перебуває чимала кількість російських військових та озброєння, яке використовується у війні.

Саме з території Білорусі російська армія вторглася на Північ України, дійшовши до околиць Києва. Згодом ці війська відзначилися там особливою жорсткістю. А вже після цього вони відступали до Білорусі, коли зазнали поразок в боях за Київ.

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Частину цих військових згодом через територію Росії перекинули на Схід України. Але в Білорусі й далі залишаються російські війська, що створює додаткову напругу в цьому районі.

На території Білорусі є приблизно 1,5 тисячі російських військових. Такі дані озвучив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Це повітряний компонент, протиповітряна оборона, підрозділи спеціального призначення та ракетних військ, а також два російські військові об'єкти на території Білорусі", – розповів Вадим Скібіцький.

Є там і чимало техніки. Вона досі використовується для атак на Україну.

Мова йде про літаки Су-34, Су-30 – ті, які застосовуються в тому числі з території Білорусі проти наших північних районів для запуску ракет "повітря-земля". Залишається один дивізіон ракетного комплексу "Іскандер", який періодично висувають до кордону з Україною. На початку війни саме вони завдавали удари по нашій території. Тобто залишається можливість їхнього застосування проти України. І третє – це компонент протиповітряної оборони. Ще до початку війни були розгорнуті комплекси С-400, заходили С-300,

– розповів Вадим Скібіцький.

Російський резерв для вторгнення

Водночас Росія має можливість доволі швидко перекинути на територію Білорусі свій резерв. Це може зайняти до трьох діб. Відтак знову організувати наступ на Україну з півночі.

"Якщо буде прийняте таке рішення, то по суті резерви є. На сьогодні в бойових діях на нашій території бере участь 105 батальйонних тактичних груп (БТГр). Ми вважаємо, що загальна чисельність, яка може бути зараз негайно застосована – це орієнтовно 150-160 БТГр. Таким чином, так – вони тримають резерв на той випадок, якщо виникне необхідність перекидати його на більш важливі чи загрозливі напрямки бойових дій", – розповів Вадим Скібіцький

Нова тактика росіян з ракетними ударами з Білорусі

Росія вже давно намагається втягнути Білорусь у війну проти України. Хоча ні тамтешній самопроголошений президент Олександр Лукашенко, ні його військові не хочуть воювати. Адже вони побачили, яких втрат зазнає російська армія у війні проти України на власні очі, коли розбиті російські частини відходили від Києва. При цьому в росіян на той час вже був досвід участі в різних війнах. А от в білорусів такого досвіду немає.

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Натомість тепер росіяни вирішили використати Білорусь для свого прикриття. Російські бомбардувальники вилітають з території Росії, після чого входять в повітряний простір Білорусі. Там вони наближаються до українського кордону та завдають ракетних ударів по Україні. При цьому вони й далі залишаються в білоруському повітряному просторі під прикриттям систем ППО. І якби Україна хотіла збити ці літаки, то це був би удар по території Білорусі. А після цього ці ж літаки повертаються на територію Росії. Саме так і було завдано масованого ракетного удару по території України в ніч на 25 червня.

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