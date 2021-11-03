У Білорусі підтвердили загибель двох українців в авіакатастрофі в Росії
Джерело:Мінтранспорту Білорусі
В авіакатастрофі в Іркутській області 3 листопада загинули двоє україців. Цю інформацію підтвердили у міністерстві транспорту Білорусі.
У літаку АН-12 "Авіакомпанії Гродно" були двоє українців, троє білорусів та ще двоє росіян. Наголосили, що судном керував досвідчений екіпаж.
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Командир мав великий досвід
Командир мав наліт понад 12 тисяч годин. Серед них на літаку типу АН-12 – понад 7 тисяч. Також зазначили, що вантажу на борту не було.
До речі, у телеграм-каналі SHOT стверджували, що один із загиблих українців був другим пілотом.
Що відомо про авіакатастрофу
- Рейс АН-12 зник з радарів за 7 кілометрів від Іркутська в районі села Пивовариха. Літак летів з Якутська до Іркутська
- Після падіння рейс спалахнув. Ймовірно, люди загинули у пожежі. Місце аварії перетворилось на згарище.
- На місці ще працюють пожежники й рятувальники.
Місце авіакатастрофи, дивіться відео:
Авіакатастрофа з росіянами у Південному Судані
Напередодні, 2 листопада, схожа авіакатастрофа сталась у Південному Судані. У місті Джубі розбився вантажний літак Ан-26.
У результаті загинули 5 членів екіпажу. Двоє з них були росіянами. Причини трагедії з'ясовують.