Стрілятимуть "Смерчами" і "Точкою У": в Білорусі почалася раптова перевірка ракетних військ

Збройні сили Білорусі вирішили зненацька провести перевірку готовності ракетних військ. Зокрема будуть проводити контрольні удари з ракетних комплексів.
Перевіркою війська керуватиме начальник ракетних військ і артилерії збройних сил Геннадій Козловський. Почався контроль 18 травня.
Нещодавно Лукашенко дозволив силовикам застосовувати бойову і спецтехніку проти мітингувальників
Стрілятимуть з ракетних комплексів
До перевірки Білорусь залучить військові частини і підрозділи з:
- комплексами тактичних ракет "Точка-У",
- реактивними системами залпового вогню "Полонез", "Смерч", "Ураган".
Всього буде задіяно до 100 одиниць техніки і понад 500 осіб особового складу.
Після підготовки військові частини і підрозділи висуватимуться на полігони для виконання навчально-бойових завдань.
Завершиться перевірка контрольними заняттями з нанесення ракетних ударів.
Загроза для України з боку Білорусі
Нещодавно міністр оборони Андрій Таран заявив, що за ситуацією в Білорусі пильно стежать. Усе тому, що Україна не відкидає ймовірності вторгнення російських військ з білоруського напрямку або поширення військової агресії через Білорусь.
Станом на зараз такої безпосередньої загрози не відзначаємо,
– заспокоїв Таран.
Однак міністр зауважив, що у Міноборони є розроблені плани для такого випадку.