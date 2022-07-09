У білорусі помітили колони російської техніки зі знаками "V" та прапорами СРСР

По дорозі з Мінська 9 липня помітили колону російської техніки. На машинах – традиційні позначки держави-агресорки та радянські прапори.

Колона їхала трасою М5 в напрямку Бобруйська. У ній – близько 10 одиниць, серед яких: машини зв'язку на базі "КамАЗ" та тентовані вантажівки, деякі з них тягнуть генератори.

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На одній з машин окупанти вчепили прапор СРСР. Машини мають камуфляжне забарвлення, на дверях – розпізнавальний знак "V".

Оприлюднили і номери техніки:

OX 7843-43,

3604 АН-43.

43 регіон означає південний військовий округ росії.



У білорусі помітили колону російської техніки / Фото з телеграму "Беларускі Гаюн"

Загроза нападу з білорусі: що відомо

В Міноборони України 5 липня заявили, що у росії може бути декілька сценаріїв втягнення білорусі у повномасштабну війну.

У цей же день в Генштабі ЗСУ заявили, що загроза обстрілів із білорусі зберігається. Згодом додали, що білоруська армія активізувалась. Вони ведуть розвідку у прикордонних областях.

Стягувати техніку білоруси та росіяни почали раніше. Наприклад, на аеродромі "Зябровка", що неподалік кордону з Чернігівщиною, помітили дивізіон з 10 одиниць зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф", 2 одиниці ЗРК "Панцир".

Самопроголошений президент олександр лукашенко говорив, мовляв, роль мінська у війні вже визначена.

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