У білорусі помітили колони російської техніки зі знаками "V" та прапорами СРСР
9 липня 2022 , 15:39Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Беларускі Гаюн"
По дорозі з Мінська 9 липня помітили колону російської техніки. На машинах – традиційні позначки держави-агресорки та радянські прапори.
Колона їхала трасою М5 в напрямку Бобруйська. У ній – близько 10 одиниць, серед яких: машини зв'язку на базі "КамАЗ" та тентовані вантажівки, деякі з них тягнуть генератори.
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На одній з машин окупанти вчепили прапор СРСР. Машини мають камуфляжне забарвлення, на дверях – розпізнавальний знак "V".
Оприлюднили і номери техніки:
- OX 7843-43,
- 3604 АН-43.
43 регіон означає південний військовий округ росії.
У білорусі помітили колону російської техніки / Фото з телеграму "Беларускі Гаюн"
Загроза нападу з білорусі: що відомо
- В Міноборони України 5 липня заявили, що у росії може бути декілька сценаріїв втягнення білорусі у повномасштабну війну.
- У цей же день в Генштабі ЗСУ заявили, що загроза обстрілів із білорусі зберігається. Згодом додали, що білоруська армія активізувалась. Вони ведуть розвідку у прикордонних областях.
- Стягувати техніку білоруси та росіяни почали раніше. Наприклад, на аеродромі "Зябровка", що неподалік кордону з Чернігівщиною, помітили дивізіон з 10 одиниць зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф", 2 одиниці ЗРК "Панцир".
- Самопроголошений президент олександр лукашенко говорив, мовляв, роль мінська у війні вже визначена.
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