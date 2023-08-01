У Білорусі зафіксували нову локацію вагнерівців: там є старе сховище техніки

У Білорусі під Осиповичами зафіксували ще одну локацію вагнерівців. Російські найманці Євгєнія Пригожина використовують військові склади.

Використання старих військових складів на території колишнього військового містечка № 28 "Поплави" під Осиповичами почалося із середини липня.

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Склади почали використовувати приблизно 18 липня

Активність на території колишнього військового містечка була помічена після початку прибуття великих організованих колон ПВК "Вагнера" до наметового табору в селі Цель.

Відомо, що на цій території присутні 15 будівель, з яких 10 – це військові склади площею до 1070 "квадратів". Також там є старе сховище техніки та кілька вартових приміщень.

За даними "Беларускі Гаюн", склади почали використовувати приблизно 18 липня, що підтверджують і супутникові знімки.

Порівнюючи знімки від 17 і 24 липня, видно, що з різницею в 7 днів на території колишнього військового містечка з'явилося щонайменше 6 зон із видимими змінами. Можна розгледіти, що на 24 липня вже були роз'їжджені деякі під'їзди до ангарів,

– мовиться у повідомленні.

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"Беларускі Гаюн" нагадує, що 24 липня колона ПВК "Вагнера", що складалася з 80 машин, рухалася з боку табору в селі Цель і звернула з траси на Верейці.

Та колона могла їхати як на полігон в Осиповичах, так і до військових складів біля Поплави.

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