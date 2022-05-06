У Білорусі помітили великі колони військової техніки, маркованої червоними квадратами

Декілька колон бойової техніки були помічені на території Білорусі. ідентифікувати її не вдалося – машини марковані лише червоними квадратами.

Вже тривалий час напад на Україну з території Білорусі визначається як малоймовірний. Втім, росіяни активно використовують територію сусідньої країни для своїх воєнних цілей.

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Колони бойової техніки у Білорусі

У Білорусі на трасах М1 та М10 в напрямку Пінська була помічена велика колона військової техніки. Зокрема, активісти нарахували 16 БТРів, 18 вантажівок "МАЗ", 12 вантажівок "Урал", 6 ГАЗ-66 та один фургон.

Окрім того, велику колону БРТів помітили поблизу міста Житковичі. Активісти повідомляють, що не змогли ідентифікувати техніку через червоні квадрати, які нанесені на всі машини. Вони розглядають кілька версій, для чого солдати використовують червоний квадрат:

приховування бортового номера машини; відрізняти техніку від російської; наказ російської армії.

Коли солдати бачать камеру, то просять їх не знімати.

Військова техніка у Білорусі: відео

Новини сусідів: коротко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не знає, чому так звана "спецоперація" росіян в Україні так затягнулася. Також він заявив, що не надто сильно занурений у події, щоб якось коментувати хід війни. Також у Білорусі почалися навчання, а Лукашенко заявив, що "Захід може спати спокійно", адже Білорусь ні для кого не становить небезпеки і ні на кого не збирається нападати.

Угорський прем'єр Віктор Орбан виступає проти 6-го пакета санкцій, які Європейський союз збирається накласти на Росію. Він намагається виправдати небажання протидіяти агресору економічними наслідками для своєї країни. Разом з тим усі країни ЄС активно шукають, чим замінити російські енергоносії, в той час як Угорщина не робить ніяких кроків у цьому напрямку.

Росія не може перемогти Україн самотужки та просить країни ОДБК про допомогу. Ті залякані та не хочуть мати з окупантами нічого спільного, тож на додаткову допомогу росіянам розраховувати не варто.

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