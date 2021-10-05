У Білорусі понад 110 людей затримали за коментарі до новини про вбивство бійця КДБ

У Білорусі влада затримала вже понад 110 людей, які написали коментарі під новиною про вбивство бійця КДБ. Людей ув'язнили з 29 вересня по 4 жовтня.

Мовиться про коментарі під новиною щодо загибелі працівника КДБ під час затримання IT-шника. Станом на 1 жовтня, затриманих ще було пів сотні.

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Силовики масово затримують людей за коментарі

За даними МВС, за добу відомство встановило понад 200 осіб, які залишили образливі коментарі. Силовики масово почали затримувати людей за слова в мережі щодо загибелі в мінській квартирі Андрія Зельцера і співробітника КДБ.

За даними, які вдалося зібрати правозахисникам на 4 жовтня, було затримано понад 110 осіб, проте цифра постійно уточнюється,

– заявили в організації.

Наприклад, станом на 10:50 5 жовтня у списку, який формують правозахисники уже прізвища 117 затриманих людей. Щодо затриманих відкрили кримінальні справи за статтею про образу представника влади та розпалювання соціальної ворожнечі.

"Більшість затриманих не вийшло на свободу через 72 години після затримання, родичі частини з них досі не знають місцерозміщення своїх близьких", – розповіли в організації.

Що відомо про загибель працівника КДБ та ІТ-шника