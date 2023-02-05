Білорусь відвела російські військові гелікоптери від кордону з Україною
Джерело:"Беларускі Гаюн"
У Білорусі, поблизу кордону з Україною, постійно відбувається переміщення сил та техніки окупантів. Такі дії вороже керівництво називає "військовими навчаннями", які, до слова, тривають ще з 29 квітня минулого року.
Цікаво, що по закінченню чергових навчань у Білорусі авіаугруповання ворога досі залишалися на кордоні. Однак тепер відомо, що від прикордоння з Україною відвели 12 гелікоптерів Росії.
До теми По закінченню навчань у Білорусі авіаугруповання ворога досі залишаються на кордоні, – Генштаб
Які гелікоптери відвели від кордону
За інформацією моніторингової групи, 5 лютого в період з 9:00 до 10:30 з аеродрому "Лунінець" перебазувалися 12 гелікоптерів Росії, серед яких були Мі-8 та Мі-24. Стверджують, що їх перемістили на аеродром "Мачулищі".
Варто зазначити, що 19 січня з "Мачулищ" до "Лунинця" перекинули такі ж 11 вертольотів, а тепер вони всі повернулися назад.
Війська Росії та Білорусі на кордоні: що відомо
- У вечірньому зведенні Генштаб повідомив, що по закінченню навчань у Білорусі авіаугруповання ворога досі залишаються на кордоні. Водночас на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.
- 31 січня білоруська та російська армії почали штабні тренування. Відомо, що вони відпрацьовуватимуть питання щодо "спільного планування застосування військ на основі досвіду збройних конфліктів останніх років".
- А напередодні стало відомо, що окупанти знову перекинули свої підрозділи до Білорусі для підготовки. Тим часом деякі військові, що вже пройшли навчання, повернулися до Росії, звідки будуть переведені на окуповані території України, де ведуться бої.