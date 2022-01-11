У Білорусі припинили мовлення 5 іноземних телеканалів
Джерело:Мінінформації Білорусі
Ще 5 іноземних телеканалів, які працювали у Білорусі, опинилися у списку заборонених на території країни. Сталося це через завершення терміну дії дозволів на мовлення.
У Мінінформації зазначили, що за отриманням нових дозволів на трансляцію "уповноважені на те особи до Мінінформу не зверталися".
Важливо У Білорусі силовики масово обшукують журналістів та правозахисників: є затримані
Мовиться про іноземні телепрограми:
- Ultra 4K Extreme,
- "Телеканал "Діда Мороза",
- Bridge TV Classic,
- Bridge TV Dance,
- "Твій дім – твоїми руками".
Зазначимо, що кількість іноземних каналів, які мають дозвіл на мовлення у Білорусі, скорочується протягом останніх кількох місяців. Так, у 2021 році мовлення припинили російські телеканали:
- RTVI,
- Russian Musicbox,
- "Мама".
Крім того, навесні 2021 року в країні перестали транслювати канал Euronews. Офіційною причиною цього було назва но порушення закону про рекламу, що виходила на телеканалі не лише білоруською та російською, а й англійською мовами.
Що цьому передувало
Влітку 2021 року в Білорусі відбулися обшуки у низки правозахисників та журналістів, зокрема польського телеканалу "Белсат" та "Радіо Свобода". Наприкінці липня 2021 року влада Білорусі надала телеканалу "Белсат" статус "екстремістського".
У середині листопада 2021 року "екстремістськими формуваннями" у РБ визнали також інформагентство БелаПАН та найстарішу газету країни "Наша Нива". У жовтні минулого року в Білорусі закрила своє представництво газета "Комсомольська правда", а з 1 січня 2022 року в країні також зупинило свою роботу інформагентство "Інтерфакс-Захід".