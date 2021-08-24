Білоруси привітали Україну з Днем Незалежності: емоційне відео

Україна святкує 30-річчя Незалежності. Привітання звучать з різних куточків світу. Не забули про свято і білоруси – вони записали відеопривітання.

У зйомках відео взяли участь учасники організації "Білоруський дім в Україні". Їх було кілька десятків.

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"Приклад того, чого нам не вистачає"

Варто зазначити, що білоруси не лише привітали українців на відео, але й показали кадри, які означають дуже багато для держави. Зокрема, мовиться про внесення національного прапора України у Верховну Раду та голосування за Незалежність.

"Білоруси вітають усіх українців з Днем Незалежності, з цим священним святом. Слава Україні!", – сказав один з учасників.

Українці показали приклад того, чого нам зараз дуже не вистачає. Я щиро радий за них,

– зазначив ще один чоловік.

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Варто зауважити, що білоруси мали біло-червоно-білі прапори, які зараз заборонені режимом Олександра Лукашенка. Також люди тримали плакат пам'яті Віталія Шишова – голови організації.

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