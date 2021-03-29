Білорусь закидає Тихановській тероризм: вже відкрили провадження

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти опозиціонерки Світлани Тихановської за нібито підготовку акту тероризму.
Джерело:телеграм-канал BELTA
Генеральний прокурор Андрій Швед заявив, що це зробили на підставі матеріалів, представлених Комітетом державної безпеки та МВС.
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"Щодо Тихановської та учасників так званої ініціативи BYPOL порушили кримінальну справу за статтею про підготовку акту тероризму організованою групою", – підкреслив він.Довідка. ByPol займалася координацією протестів. Вона створена силовиками, які не підтримали самопроголошеного президента Лукашенка та звільнилися на знак протесту.
"Зазначені особи кілька днів тому намагалися організувати вибухи й підпали на території столиці та інших міст", – зазначив білоруський генеральний прокурор.
Він додав, що затриманий на місці злочину громадянин Малейчук вже нібито дав свідчення про організаторів та учасників теракту. Водночас не уточнив подробиць.
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