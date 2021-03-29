Білорусь закидає Тихановській тероризм: вже відкрили провадження

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти опозиціонерки Світлани Тихановської за нібито підготовку акту тероризму.

Генеральний прокурор Андрій Швед заявив, що це зробили на підставі матеріалів, представлених Комітетом державної безпеки та МВС.

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"Щодо Тихановської та учасників так званої ініціативи BYPOL порушили кримінальну справу за статтею про підготовку акту тероризму організованою групою", – підкреслив він.

ByPol займалася координацією протестів. Вона створена силовиками, які не підтримали самопроголошеного президента Лукашенка та звільнилися на знак протесту.

"Зазначені особи кілька днів тому намагалися організувати вибухи й підпали на території столиці та інших міст", – зазначив білоруський генеральний прокурор.

Він додав, що затриманий на місці злочину громадянин Малейчук вже нібито дав свідчення про організаторів та учасників теракту. Водночас не уточнив подробиць.

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