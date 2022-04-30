У Білорусі Росія розгорнула "Іскандери" та розмістила літаки на кількох аеродромах

У Генеральному штабі ЗСУ надали оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18 годину 30 квітня 2022 року.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі й далі виконують оголошені їм завдання.

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Відомо, що це посилення ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Через це не виключається здійснення провокацій у прикордонних районах.

Крім того, зберігається загроза завдання противником ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

"За наявною інформацією, на території Білорусі до цього часу розгорнуті російські ОТРК "Іскандер-М", а окремі авіаційні підрозділи повітряно-космічних сил Росії й далі базуються на визначених аеродромах", – повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загроза наступу з Білорусі

Говорити про те, що повністю зникла загроза наступу з білоруського напрямку – неможливо. Про це повідомив радник глави Міністерва внутрішніх справ Вадим Денисенко.

У Генштабі ЗСУ заявили, що наразі особовий склад окремої групи російських військ у Придністров'ї функціонує у повсякденному режимі. Однак територію ще можуть використати для агресії проти України.

Заступниця голови правління Центру оборонних стратегій Аліна Фролова зазначила, що загроза з Білорусі залишається. Адже там є концентрація сил та техніки, які розміщені уздовж кордону з Сумами, Черніговом – той напрямок, який вони використовували для першої спроби захоплення Києва.

Крім того, біля кордонів з Україною, російські окупанти розгортають системи радіоелектронної розвідки та проводять тренування протиповітряної оборони.

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