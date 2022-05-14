У Білорусі розміновують місцевість, де раніше базувались підрозділи Росії

Російські вбивці атакували Україну з території Білорусі. Наразі вони прибирають сліди свого базування.

Про це 14 травня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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"На території Гомельської області Білорусі фіксують проведення робіт з розмінування місцевості в районах колишнього базування підрозділів Росії", – повідомили у Генштабі.

Ракетна небезпека

Раніше, 13 травня, військові інформували, що зберігається висока загроза, що рашисти обстрілюватимуть Україну з Білорусі. Ворог може атакувати об'єкти інфраструктури.

Прикривають державний кордон

Генштаб повідомив, що на Волинському та Поліському напрямках немає активних наступальних дій. Проте відомо, що росіяни зосередили зусилля, щоб прикрити державний кордон в Брестській та Гомельській областях.

Крім цього, військове командування перевіряє свої збройні сили. Вони проводять збори у Кобринському районі Брестської області та Лідському районі Гродненської області.

Сумніваються в ефективності білоруської армії

Військовий експерт Олег Жданов для 24 каналу розповів, що Володимир Путін хоче, щоб Олександр Лукашенко вступив у війну проти України. Жданов вважає, що загроза на Півночі зберігається.

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Однак Кремль не впевнений в ефективності та бойовій здатності білоруської армії, бо вона не має жодного бойового досвіду. Крім цього, білоруси не налаштовані воювати проти українців, вони не розуміють, навіщо їм це. Жданов зауважив, що антивоєнні переконання з 24 лютого у військових та самого суспільства лише зростали.

За словами Жданова, вступ Білорусі у війну може позбавити самопроголошеного Лукашенка влади. Через це він і створює ілюзію підготовки до бойових дій.

Він виконує свої слова, які сказав Путіну на крайній зустрічі на космодромі – що білоруська армія захищатиме спину російської,

– сказав експерт.

Стратегічно важливо

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів вважає, що стратегічно для Росії важливий наступ на Україну з Білорусі. Окупанти не хочуть, щоб захисники концентрувалися лише на Харківському чи Південному напрямках.

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