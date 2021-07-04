У Білорусі силовики затримали громадянина України: причина невідома

У Білорусі режим Лукашенка продовжує політичні переслідування по всій країні. В місті Столин силовики затримали громадянина України.

У Білорусі затримали українця

У правозахисному центрі повідомили, що 24-річного Павла Рабешка заарештували 4 липня. Чоловік має посвідку на проживання у Білорусі.

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Зазначається також, що у помешканні українця провели обшук. За інформацією правозахисників, участь у нього брали 5 поліцейських.

У Павла Рабешка вилучили телефон, а його самого відвезли у невідомому напрямку, що стало причиною для затримання – невідомо.

У правозахисному центрі додають, що, за попередніми даними, громадянина України відвезли до пінського КДБ.



У Білорусі затримали громадянина України / Фото з телеграм-каналу "Свободный Столин"

Протести у Білорусі: що відомо

Після виборів президент у Білорусі спалахнули масштабні протести.

Громадяни вважають результати голосування сфальсифікованими.

Вони вийшли на вулиці, де зіштовхнулися із жорстокістю силовиків.

У Білорусі 3 липня прокотилася нова хвиля протестів проти режиму Лукашенка. Затримання та обшуки відбулися також у Мінську та Бресті.

З режимом Лукашенка продовжують воювати активісти та опозиціонери, але більшість з них вже заплатили за це своєю свободою.