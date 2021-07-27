Арешт за репост: у Білорусі визнали "Белсат" і його соцмережі екстремістськими

19:17

Відтепер польський канал "Белсат", мовлення якого здійснюється білоруською мовою, визнано екстремістським. Ймовірно, це тиск білоруського режиму на медіа через трансляцію протестів у країні після президентських виборів 2020 року та опозицію до Лукашенка.