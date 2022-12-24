У Білорусі три батальйони відправили до українського кордону, – командувач Об'єднаних сил Наєв

У Білорусі одразу трьом батальйонам наказали висунутися в райони, що межують з державним кордоном України. Однак українські захисники готові відбити атаку ворога у разі потреби.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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За його словами, на території Київської області на одному з важливих державних об'єктів критичної інфраструктури відбулось тренування з підрозділами, які здійснюють охорону та оборону зазначеного об'єкта.

Злагоджені та чіткі дії оборонців засвідчили їх готовність до адекватної протидії у випадку, якщо ворог намагатиметься здійснити захоплення цього об'єкта,

– сказав він.

Наєв додав, що Сили оборони також відпрацювали елементи протидії висадці повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп противника в район об'єкта критичної інфраструктури, зокрема:

завдання вогневого ураження силами мінометної та артилерійської батарей,

взяття противника в кільце,

переправи через водну перешкоду,

відбиття масованої атаки безпілотних летальних апаратів та повне знищення противника всіма наявними засобами.

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