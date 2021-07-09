У Білорусі триває глобальна зачистка журналістів, – Бураков

У Білорусі представники режиму Олександра Лукашенка продовжують наступ на опозиційних журналістів. В державі триває глобальна зачистка ЗМІ.

Білоруський журналіст Олександр Бураков у програмі "69" заявив, що наразі представники ЗМІ не розуміють, що відбувається. Він припустив, що більшість з них роздумує над тим, щоб їхати з країни.

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Що змушені робити журналісти

За словами Буракова, журналісти намагаються якомога менше часу проводити вдома. Коли вони йдуть на роботу, то намагаються пізно повернутися додому, бо вхід і вихід зараз є дуже небезпечними.

Журналіст зауважив, що коли виходить з дому, то також намагається спершу подивитися у вікна й перевірити, які авто є на паркувальному майданчику. При цьому важливо максимально швидко йти зі свого під'їзду в глибину мікрорайону, адже там нікого не будуть "брати".

Зараз йде глобальна зачистка. Ми були здивовані, що навіть ввечері до людей прийшли з обшуками,

– розповів Бураков.

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Випуск програми "69": дивіться відео

Що цьому передувало