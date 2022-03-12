Білоруси відмовляються від війни з Україною: в армію почали призначати російських офіцерів

Росія намагається використати Білорусь у війні проти України. Та білоруські військові відмовляються воювати проти українців, через що орда вирішила призначати російських офіцерів в армію Білорусі.

Офіцери та солдати не хочуть воювати з Україною

У збройних силах Білорусі протестують військовослужбовці та офіцери. Вони категорично відмовляються від участі у війні проти України, яку розв'язала Росія.

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В окремих частинах, які дислокуються в районі міста Брест, відбуваються бунти. Щоб уникнути участі у війні, дехто виїжджає за кордон.

Зокрема, повідомляється про збільшення випадків виїзду офіцерів МВС з Білорусі разом із сім'ями.

Також білорусів стурбувало оголошення призову резервістів. Через це вони тимчасово хочуть покинути країну.

Протести військових хочуть придушити

Щоб придушити протести військових, командування почало призначати на керівні посади в армії російських офіцерів.

Йдеться про офіцерів нижчої та керівної ланок.

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