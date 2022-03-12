Білоруси відмовляються від війни з Україною: в армію почали призначати російських офіцерів
Джерело:Центр інформаційної безпеки
Росія намагається використати Білорусь у війні проти України. Та білоруські військові відмовляються воювати проти українців, через що орда вирішила призначати російських офіцерів в армію Білорусі.
Офіцери та солдати не хочуть воювати з Україною
У збройних силах Білорусі протестують військовослужбовці та офіцери. Вони категорично відмовляються від участі у війні проти України, яку розв'язала Росія.
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В окремих частинах, які дислокуються в районі міста Брест, відбуваються бунти. Щоб уникнути участі у війні, дехто виїжджає за кордон.
Зокрема, повідомляється про збільшення випадків виїзду офіцерів МВС з Білорусі разом із сім'ями.
Також білорусів стурбувало оголошення призову резервістів. Через це вони тимчасово хочуть покинути країну.
Протести військових хочуть придушити
- Щоб придушити протести військових, командування почало призначати на керівні посади в армії російських офіцерів.
- Йдеться про офіцерів нижчої та керівної ланок.
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