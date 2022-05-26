У Білорусі військовий втік з частини і вирушив до литовського кордону

У білоруській армії виявили дизертира. Солдат покинув військову частину й пішов у бік кордону з Литвою.

Про цей факт повідомило білоруське міністерство оборони. Інцидент трапився сьогодні, 26 травня, повідомляє 24 канал.

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Обставини ситуації будуть перевіряти

Військового, який втік з однієї із частин, почали шукати. Саме результати цього пошуку показали, що він вирушив у бік литовського кордону.

Білоруська сторона навіть повідомила про це литовських прикордонників.

За фактом втечі вже призначили перевірку.

При цьому 26 травня міністерство оборони Білорусі відвідав самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко. Там запланували нараду щодо так званих питань воєнної безпеки.

Також сьогодні в білоруському Бресті розпочнуться військові навчання. Регіон розташований всього за 60 кілометрів від кордону з Україною.

Навчання білоруських військ і ситуація на кордоні

Український Генштаб зранку 26 травня повідомив, що білоруські війська тренуються біля кордону з Україною, існує загроза ракетних ударів. На Волинському та Поліському напрямках з особовим складом військових частин білоруської армії командири проводять командно-штабні та мобілізаційні тренування. Крім того, тепер білорусам доводиться ліквідовувати наслідки того, що тримали в себе окупаційну російську армію.

Ще раніше у міністерстві оборони Білорусі заявляли, що відправляють сили спецоперацій під кордон з Україною. Це, мовляв, відбуватиметься "у межах перевірки". Білорусі мариться, що НАТО та Україна "загрожують" його державі. Міноборони Білорусі розгорнуло підрозділи сил спеціальних операцій на 3 тактичних напрямках біля кордону України.

Не варто забувати й про загрозу ракетно-бомбових ударів. Адже Лукашенко заявляв відкрито, що надає Росії зброю, також свої полігони та аеродроми. Звідти по нас випускають ракети. Ворог може обстрілювати інфраструктурні об'єкти та мирне населення нашої держави. Основні зусилля ж ворог зосереджує на прикритті державного кордону в Брестській та Гомельській областях.

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