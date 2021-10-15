У Білорусі визнали екстремістським телеграм-канал Тихановської

15 жовтня 2021 , 19:04
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Джерело:

телеграм-канал ГУБОЗ

Телеграм-канал опозиціонерки Світлани Тіхановської у Білорусі визнали екстремістським. Відтак, на людей, які на нього підписані, чекає кримінальна відповідальність.

Відповідне рішення ухвалив суд Центрального району Мінська. Про це повідомило Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією. 

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Силовики застерегли, що відтак читання телеграму Світлани Тихановської потягне кримінальну відповідальність.

Кримінальна відповідальність за підписку

13 жовтня Білорусь ухвалила закон, за яким підписка на телеграм-канали, які влада визнає екстремістськими, несе кримінальну відповідальність. 

У країні попередили, що підписників екстремістських телеграм-каналів і чатів притягатимуть до кримінальної відповідальності. Їм загрожує до 7 років ув'язнення як учасникам екстремістського формування.

ГУБОЗ попереджає, що підписка на екстремістські канали та чати тягне за собою кримінальну відповідальність!
– застерегли силовики.

Зверніть увагу! Диктаторський режим Лукашенка контролює не лише роботу ЗМІ, а і телеграм-каналів. Одним з перших "екстремістським" назвали телеграм-канал NEXTA, що був рупором протестів. Згодом така ж доля спіткала "Белсат".
Автор: Вероніка Климська