У Білорусі визнали екстремістським телеграм-канал Тихановської

Телеграм-канал опозиціонерки Світлани Тіхановської у Білорусі визнали екстремістським. Відтак, на людей, які на нього підписані, чекає кримінальна відповідальність.

Відповідне рішення ухвалив суд Центрального району Мінська. Про це повідомило Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.

До речі Стіна на кордоні з Білоруссю: Польща затвердила план будівництва

Силовики застерегли, що відтак читання телеграму Світлани Тихановської потягне кримінальну відповідальність.

Кримінальна відповідальність за підписку

13 жовтня Білорусь ухвалила закон, за яким підписка на телеграм-канали, які влада визнає екстремістськими, несе кримінальну відповідальність.

У країні попередили, що підписників екстремістських телеграм-каналів і чатів притягатимуть до кримінальної відповідальності. Їм загрожує до 7 років ув'язнення як учасникам екстремістського формування.

ГУБОЗ попереджає, що підписка на екстремістські канали та чати тягне за собою кримінальну відповідальність!

– застерегли силовики.