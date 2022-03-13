У Білорусі за 17 кілометрів від кордону ворог розгорнув свою базу
13 березня 2022 , 13:52Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Біля українсько-білоруського кордону в Білорусі ворог розгорнув свою базу. Зокрема мовиться про базу для техніки.
Відповідну інформацію розповіли у Генштабі ЗСУ станом на 12 годину 13 березня. Це трапилось на 18 день війни, яку Росія почала проти України.
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Біля українського кордону ворог розгорнув свою базу
На території Білорусі в районі населеного пункту Кулічиха, за 17 кілометрів від Державного кордону України, ворогом розгорнуто базу ремонту та відновлення військової техніки,
– розповіли у Генштабі ЗСУ.
Зокрема розповіли, що ворог здійснює спроби налагодити систему матеріально-технічного забезпечення та відновлює бойову техніку.
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