У Білорусі злітали російські МіГ-31К: куди вони рухалися

У Білорусь вперше за 1,5 року прибули два винищувачі МіГ-31К ВКС Росії. ЗМІ зафіксували їх злет з білоруського аеродрому.

Важливо, що ці літаки є носіями ракет Х-47М2 "Кинджал", які можуть уражати цілі на відстані до 2 тисяч кілометрів. Тож не варто відкидати потенційну загрозу для України.

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Російські МіГи злетіли з "Мачулищів"

"Беларускі Гаюн" о 15:10 повідомив, що два МіГ-31К ВКС РФ злетіли з аеродрому "Мачулищі".

"Рухаються у південному напрямку", – пишуть журналісти.

Вже о 15:52 монітори заявили про посадку МіГ-31К на той же аеродром "Мачулищі", Білорусь.

Важливо, що російських винищувачів МіГ-31К не було в Білорусі останніх 1,5 року – з 6 квітня 2023 року. Перший винищувач прибув на "Мачулищі" 9 жовтня. Вже наступного дня білоруські монітори зафіксували прибуття ще одного МіГ-31К.

Чому Росія перекидає МіГи в Білорусь

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко припустив, що перебазування МіГ-31К до Білорусі може бути спробою росіян зберегти літаки, які завжди під загрозою на російських аеродромах.

Також лейтенант не відкидає версію з провокаціями. Коваленко зазначає, що після удару російського "Шахеда" неподалік Мозиря, де розташований НПЗ, стало зрозумілим, що Росія може готувати провокацію проти Білорусі.