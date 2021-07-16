У Білорусі силовики знову проводять обшуки в журналістів опозиційних медіа

16 липня 2021 , 12:42
Читать новость на русском

Джерело:

"Українська правда"

Білоруські силовики вранці 16 липня прийшли з обшуками до відомих журналістів. Мовиться про як мінімум 7 представників незалежних ЗМІ.

Обшуки провели у журналістів "Белсату" та "Радіо Свобода". Мовиться як про квартири, так і про офіси. Відомо, що обшуковували також інші ЗМІ. 

До теми Нобелівську лауреатку Алексієвич запідозрили у спробі пронести бомбу в літак

У Білорусі силовики обшуковують журналістів та редакції ЗМІ

Силовики провели обшук у редакції білоруського "Радіо Свобода". У телеграмі "МотолькоПомоги" написали, що "двері опечатані, вирвані дроти сигналізації і винесли техніку". 

Також двері розбили, перед входом стояти 2 автобуси, камери спостереження вирвали, зламали 3 дверей. 

У редакції видання "Радіо Свобода" вилучили техніку. 

Списки журналістів, у яких провели обшуки

  • ведучого програми "Кожен із нас" Гліба Лободенка;
  • журналістів "Белсат" Галини Абакунчік, Ігоря Ілляша;
  • гомельського кореспондента телеканалу Євгена Меркіса;
  • Христини Чернявської, Павла Можейка і Олексія Кайріса з Гродно;
  • у телеграмі "Радіо Свобода"повідомляють, що за непідтвердженою інформацією прийшли  до Валентина Жданка;
  • журналіста Віктора Ярашука в Пінську. У нього силовики вилучили комп’ютер та мобільний телефон;
  • фотографа-фрілансера  Олександра Саєнка  з Гродно – розшукують.
  • брестських журналістів Олеся Левчука та Мілана Харитонова. Вони перебувають у Грузії, але силовики провели обшук у батьків Левчука, не вивізши нічого.

Що цьому передувало

  • 8 липня сайт видання "Наша Ніва" припинило роботу, а його головний редактор Ягор Марцинович не виходив на зв'язок.
  • 9 липня білоруський журналіст Олександр Бураков заявив, що у країні відбуваються зачистки ЗМІ. Він розповів, що представники ЗМІ не розуміють, що відбувається. Він припустив, що більшість з них роздумує над тим, щоб їхати з країни.
  • 9 липня режим Лукашенка заявив про початок операції із затримання людей, причетних до діяльності опозиційних телеграм-каналів.
  •  Станом на 14 липня, обшуки провели у понад 30 офісах та помешканнях. Після цього затримали та доставили на допит 19 осіб.
Автор: Діана Квасневська