У Білорусі силовики знову проводять обшуки в журналістів опозиційних медіа

Білоруські силовики вранці 16 липня прийшли з обшуками до відомих журналістів. Мовиться про як мінімум 7 представників незалежних ЗМІ.

Обшуки провели у журналістів "Белсату" та "Радіо Свобода". Мовиться як про квартири, так і про офіси. Відомо, що обшуковували також інші ЗМІ.

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У Білорусі силовики обшуковують журналістів та редакції ЗМІ

Силовики провели обшук у редакції білоруського "Радіо Свобода". У телеграмі "МотолькоПомоги" написали, що "двері опечатані, вирвані дроти сигналізації і винесли техніку".

Також двері розбили, перед входом стояти 2 автобуси, камери спостереження вирвали, зламали 3 дверей.

У редакції видання "Радіо Свобода" вилучили техніку.

Списки журналістів, у яких провели обшуки

ведучого програми "Кожен із нас" Гліба Лободенка;

журналістів "Белсат" Галини Абакунчік, Ігоря Ілляша;

гомельського кореспондента телеканалу Євгена Меркіса;

Христини Чернявської, Павла Можейка і Олексія Кайріса з Гродно;

у телеграмі "Радіо Свобода"повідомляють, що за непідтвердженою інформацією прийшли до Валентина Жданка;

журналіста Віктора Ярашука в Пінську. У нього силовики вилучили комп’ютер та мобільний телефон;

фотографа-фрілансера Олександра Саєнка з Гродно – розшукують.

брестських журналістів Олеся Левчука та Мілана Харитонова. Вони перебувають у Грузії, але силовики провели обшук у батьків Левчука, не вивізши нічого.

Що цьому передувало