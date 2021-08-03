Активісти анонсували нові акції у Києві через смерть Шишова і ситуацію в Білорусі
Джерело:24 канал
Ввечері 3 липня під будівлею посольства Білорусі у Києві пройшла акція пам'яті загиблого Віталія Шишова. На ній білоруси анонсували нові акції в українській столиці через смерть активіста і ситуацію в Білорусі.
На акції вшанування виступив засновник білоруського руху солідарності "Разам" В'ячеслав Сівчик. Він наголосив, що активісти не мовчатимуть про злочини режиму Олександра Лукашенка.
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У Києві білоруські активісти й надалі проводитимуть акції
Найкращою пам’яттю для вбитого Віталія Шишова є ще більша активність всіх білорусів Києва і всіх друзів білорусів,
– зазначив Сівчик.
Він нагадав, що на столичному Майдані Незалежності вже рік щонеділі проходять акції протесту проти злочинів білоруської влади. Такий же протест відбудеться і 8 серпня, о 14:00.
Сівчик закликав долучитися до нього якомога більше людей, аби нагадати Лукашенку та людям, які сидять у дипустановах, що вони повинні відповідати за свої вчинки, вбивства, терор, репресії проти власного народу.Довідка. В акції пам'яті загиблого Шишова у столиці України взяли участь сотні людей. Організатори звернулися до Володимира Зеленського та МВС України з вимогою знайти та покарати тих, хто причетний до вбивства активіста. Також вони зазначили, що Україна мала б припинити усі стосунки з режимом Лукашенка.
Акція пам'яті Шишова під білоруським посольством у Києві: відео
Смерть Віталія Шишова: що відомо
- Громадянина Білорусі Віталія Шишова, який напередодні зник у Києві, 3 серпня знайшли повішеним в одному зі столичних парків.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Українські правоохоронці зазначили, що перевірятимуть всі версії трагедії, зокрема й можливість вбивства.
- Також справу розслідуватимуть і журналісти видання Bellingcat.
- Близькі активіста розповіли, що за ним стежили відтоді, як чоловік приїхав в Україну. Друзі Шишова переконані, що це було не самогубство.
- Дівчина загиблого Божена Жолудь закликала попрощатися з ілюзіями, що мирні протести у Білорусі зможуть покласти край режиму Лукашенка.