Прорив білоруських військових гелікоптерів у Польщу: лукашенківського посла викликали в МЗС

Військові вертольоти, які охороняли диктатора Олександра Лукашенка, порушили повітряний простір Польщі. МЗС країни висловило протест тимчасового повіреному у справах Білорусі.

Мінську передали й інші претензії. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський.

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Яблонський зазначив, що такі речі трапляються у кожній країні. Варшава реагує, робить висновки та зміцнює механізми охорони кордону. Польських союзників вже проінформували про порушення військовими каналами.

Якби не превентивні заходи, такі як створення загородження на кордоні, білоруських провокацій було б десятки, якщо не сотні,

– вважає заступник очільника МЗС Польщі.

За його словами, розмова з білоруським дипломатом у міністерстві була дуже короткою.

"Ми висловили рішучий протест у зв'язку з порушенням повітряного простору, а також з ескалацією дій проти України, бо Білорусь також є причетною до цієї війни", – повідомив Яблонський.

Білорусі також передали інші претензії. Варшава відзначила зниження рівня безпеки на кордоні через:

переміщення на територію сусідньої країни найманців ПВК "Вагнера",

спроби мігрантів незаконно перетнути білорусько-польський кордон.

"Ми проти цього і захищатимемося", – підсумував заступник глави МЗС Польщі.

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