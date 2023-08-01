Білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі, – Міноборони країни

У вівторок, 1 серпня, два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі. Про інцидент вже повідомили до НАТО.

Ввечері 1 серпня Міноборони Польщі заявило, що в цей день 2 білоруські гелікоптери порушили повітряний простір країни в районі Біловежі.

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Подробиці інциденту

Цікаво, що першими про білоруські гелікоптери на території Польщі заговорили саме місцеві жителі.

Ще в обід про це у фейсбуці написала жителька Біловежі Еліза Ковальчик. Жінка помітила білоруські вертольоти, сфотографувала їх та опублікувала у своєму профілі в соцмережі із коментарем: "Що, крім лелек, літає сьогодні над Біловежею?".

Поляки, які бачили гелікоптери, стверджують, що вони летіли дуже низько – на висоті 200–300 метрів, а місцями опускалися ще нижче. Один із місцевих жителів злякався, що вони влетять в його дах.

Gazeta Wyborcza тоді повідомила, що гелікоптери Білорусі, ймовірно, порушили повітряний простір у районі села Грудки, пролетіли вглиб Польщі на 3 кілометри, розвернулися над Біловежею й повернулися назад до своєї країни. Спершу у Міністерстві оборони Польщі цю інформацію заперечували, проте ввечері таки підтвердили порушення кордону.

Так, міноборони Польщі повідомило, що білоруси перетнули кордон під час своїх навчань. Гелікоптери летіли на дуже малій висоті, через що радіолокаційні системи спершу їх не помітили.

Тому в ранковому повідомленні Оперативне командування повідомило, що польські радіолокаційні системи не зафіксували порушення повітряного простору Польщі,

– пояснили в Міноборони.

НАТО вже проінформували про інцидент. Також невдовзі тимчасового повіреного у справах Білорусі викличуть в МЗС Польщі для пояснення події.

Білоруські гелікоптери в Польщі: фото Елізи Ковальчик

У Польщі посилять військову готовність на кордоні

У зв'язку з подією міністр оборони Маріуш Блащак наказав збільшити кількість солдатів на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, у тому числі бойові гелікоптери. У міністерстві додали, що останнім часом Росія та Білорусь посилили свою гібридну діяльність проти Польщі.

Нагадаємо, що останнім часом Росія та Білорусь активізували гібридну діяльність проти Польщі. У зв'язку з можливими подальшими провокаціями закликаємо до відповідального поширення та коментування інформації, яка може бути використана російським та білоруським режимами,

– заявили в Міноборони країни.

Варто зазначити, що нині на польсько-білоруському кордоні щодня відбуваються провокації. Білоруські прикордонники допомагають нелегальним мігрантам "прориватися" через кордон.