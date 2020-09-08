Члени білоруської опозиційної Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов після перетину українсько-білоруського кордону опинилися зрештою в Києві. 8 вересня в столиці України вони дали пресконференцію. Пропонуємо Вам основні тези з неї.

Про останні події та що відбувалося з ними

За словами Родненкова, 7 вересня вони отримали інформацію, що затримали Марію Колесникову. Тому вирішили з’ясувати, що з нею сталося. А коли підійшли до її дому, туди під’їхав бус. Звідти вийшли невідомі, які їх заштовхали в той бус. Про це пише 24 канал.

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Далі розпочалася їхня "подорож" відділеннями управлінь різних білоруських правоохоронних відомств. Там їм нічого не пояснювали та самі правоохоронці не розуміли, що опозиціонери там роблять. Також у них забрали паспорти та натягнули кайданки та чорний мішок на голову. Водночас кожним опозиціонером займалися окремо.

Кравцов додав, що особисто в нього особисто відбулася розмова з трьома співробітниками, що не представлялися та були у цивільному. Тому визначити їхні звання та де вони служать – було неможливо. Тривало все це приблизно з 15:30 до 21:00.

Мені показали деякі документи, що начебто підтверджують незаконні дії щодо моїх колишніх місць роботи. І мені сказали, якщо відмовлюсь від їхнього варіанту, проти мене негайно порушать справу за статтею про зловживання службовими повноваженнями. І загрожувало мені від 5 до 12 років позбавлення свободи,

– розповів Іван Кравцов.

Також пригрозили взяттям під варту на 18 місяців й Родненкову, бо той є знайомим із Крацовим. Але пообіцяи потім відпустити. Родненков підкреслив, що спецслужбовці пропонували їм допомогти.

Кравцов додає, що передусім цих спецслужбовців цікавив вивіз Марії Колесникової за кордон. Вони це пояснювали необхідністю деескалації ситуації в країні. А одним із варіантів запропонували, щоб вони на автомобілі Кравцова втрьох перетнули кордон.

За деякий час білоруські спецслужбовці зауважили, що вони самі доправлять Колесникову на кордон. Тому Кравцов зрозумів, що робитимуть це силою.

Приблизно о 23:00 нас із Антоном посадили в різні мікроавтобуси. Дорогою до кордону з Україною ми заїхали в КДБ. І там ми, судячи з усього, забрали Марію Колесникову. Припускаю, що вона цілий день провела в КДБ. Опісля рушили до пункту пропуску "Олександрівка" на кордоні,

– каже Кравцов.

Зрештою вони опинилися на білорусько-українському кордоні, супроводжували їх молодики в чорних масках і кепках. Родненков каже, що його з бусу пересадили у позашляховик, також він побачив, що поряд їдуть автомобіль Кравцова та кілька інших машин. Білоруський пункт проїхали без зупинок іна повній швидкості.

"Коли прибули на нейтральну територію, мене посадили в машину Івана та віддали паспорт. Привели сюди й Марію Колесникову – відбувалося це доволі голосно. У підсумку її заштовхали на заднє сидіння автомобіля Кравцова, і там зробили так, щоб двері не відчинялися. Коли ж вона побачила свій паспорт, то одразу його порвала на дрібні шматочки та викинула у вікно", – зазначив Родненков.

Далі Марія вийшла з машини через заднє вікно та пішла в бік білоруського кордону. Водночас увесь цей час була доволі бадьорою та, попри все, боролася за дотримання її прав, зокрема кликала адвоката.

Кравцов, зі свого боку, підкреслив, коли Колесникова сіла в машину, то його завданням було натиснути на газ і поїхати у бік українського кордону.

"Як відбувався перетин кордону з Україною? Вся колона під’їхала десь за кілометр від нього. Нас поміняли машинами та мене посадили за кермо авто, яке спецслужбовці самі оправили з Мінська. Поряд зі мною сіли ще два представники спецслужб – вони мали паспорти Родненкова та Колесникової. І під цими документами перетинали кордон, але білоруські прикордонники не звернули на такий аспект уваги", – розповів Кравцов.

За його словами, оскільки Колесникова була без паспорту, то спецслужбовці думали, що з нею робити – без документів український кордон не перетнеш. А за деякий час їх затримали ще раз. І вони побачили, що з лісу поперек дороги виїхав мікроавтобус. Оскільки ситуація мала неприємний вигляд, Кравцов натиснув на газ і вони поїхали геть від спецслужбовців Білорусі. Зрештою опинилися на українському пункті пропуску, де їх зустріли привітні українські прикордонники. Далі рушили о Києва.

Дивіться відео пресконференції за участю Кравцова та Родненкова в Києві

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