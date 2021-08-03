Білоруські прикордонники проведуть навчання на кордоні ЄС
Джерело:БЕЛТА
У Білорусі проведуть навчання прикордонних загонів у Гродненській області. Вона межує з країнами Євросоюзу. Прикордонники тренуватимуть ліквідацію збройних формувань.
Навчання будуть приходити у три етапи. Планують відпрацювати бойову співпрацю підрозділів та посилення охорони кордону.
Актуально Кордон Литви перейшла рекордна кількість мігрантів з Білорусі
У Мінську кажуть про "нарощення загрози"
Тренуватимуть білоруси і ліквідацію збройних формувань, що дозволить начебто стабілізувати ситуацію в прикордонному районі. У Мінську кажуть, що у навчання є потреба, адже поблизу білоруського кордону "нарощують загрози прикордонній та військовій безпеці".Зверніть увагу! Триватимуть тренування до 12 серпня.
До ЄС через Білорусі масово потрапляють нелегальні мігранти
Зазначимо, що наразі великі проблеми з білоруським кордоном саме у країн Євросоюзу. Адже з Білорусі на територію європейських країн масово потрапляють нелегальні мігранти. Найбільше клопотів – у Литви. Там нещодавно затримані нелегали влаштували бунт.
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У Литві – надзвичайна ситуація
Через засилля мігрантів у Литві навіть оголосили надзвичайну ситуацію. Естонія пообіцяла навіть надати країні 100 кілометрів колючого дроту та три безпілотники.