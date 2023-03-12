Труп російського "Валєри" на кордоні: білоруські прикордонники знову скаржаться на українців
На українсько-білоруському кордоні відбувається "психологічна давка" північного сусіда. Принаймні так ситуацію трактують білоруські прикордонники.
Службовці ДПСУ повісили на кордоні макет російського військовослужбовця і назвали його "Валєра". Репортаж про це показали навіть на білоруському телебаченні, передає 24 Канал.
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Білоруські прикордонники знову бідкаються
Судячи з відео, події відбуваються на кордоні у Житомирській області. Представник Мозирського прикордонного загону Сергій Павлов розповідає, як важко йому живеться по сусідству з українцями.
За його словами, українські прикордонники повісили російського "Валєру" і сказали, що він нібито вбитий під Києвом.
Макет російського військового / Скриншот
Це все робиться задля залякування та психологічного тиску на військовослужбовців, які охороняють кордон нашої держави,
– заявив Павлов.
Вбитий "Валєра" на білоруському кордоні: дивіться відео
Українці "залякують" білорусів: що відомо
- Зауважимо, що білоруські прикордонники вже не вперше бідкаються своєму командуванню на "провокації" з боку українських військових.
- Нещодавно білоруський прикордонник заявив, що нібито українські працівники Держприкордонслужби "провокують" білоруських з допомогою "жестів".
- Зазначають, що перший випадок так званих "провокацій" був на пункті пропуску "Добрянка" у Чернігівській області.
- Тоді ж так званий начальник управління прикордонного контролю Білорусі розповів, що "відзначаються окремі випадки "провокацій" з української сторони".
- Згодом білоруські охоронці кордону скаржились на те, що українські бійці мінують прикордонну територію. Вони досі удають, що не розуміють, навіщо це робиться.
- Також Прикордонний комітет Білорусі опублікував відеодоказ, як українців залякують білорусів. На ньому видно, що один з українських прикордонників показує середні пальці у сторону північного сусіда.
- Додамо, що станом на 11 березня у Генштабі повідомили, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація стабільна. Ворог продовжує зберігати значну військову присутність на території Білорусі. Водночас не зафіксовано формування наступальних угруповань.