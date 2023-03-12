Труп російського "Валєри" на кордоні: білоруські прикордонники знову скаржаться на українців

На українсько-білоруському кордоні відбувається "психологічна давка" північного сусіда. Принаймні так ситуацію трактують білоруські прикордонники.

Службовці ДПСУ повісили на кордоні макет російського військовослужбовця і назвали його "Валєра". Репортаж про це показали навіть на білоруському телебаченні, передає 24 Канал.

До теми Контрольована, але "дещо напружена", – ДПСУ про ситуацію біля кордону з Білоруссю

Білоруські прикордонники знову бідкаються

Судячи з відео, події відбуваються на кордоні у Житомирській області. Представник Мозирського прикордонного загону Сергій Павлов розповідає, як важко йому живеться по сусідству з українцями.

За його словами, українські прикордонники повісили російського "Валєру" і сказали, що він нібито вбитий під Києвом.



Макет російського військового / Скриншот

Це все робиться задля залякування та психологічного тиску на військовослужбовців, які охороняють кордон нашої держави,

– заявив Павлов.

Вбитий "Валєра" на білоруському кордоні: дивіться відео

Українці "залякують" білорусів: що відомо