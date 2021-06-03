Білоруські пропагандисти анонсували інтерв'ю з Протасевичем: що з ним не так

Пропагандистський канал у Білорусі показав уривки з інтерв'ю із затриманим Романом Протасевичем. Скоро його планують випустити в ефір. Активіст там заявляє, зокрема, що нібито співпрацює зі слідством.

Крім цього, Протасевич хвалить умови утримання в СІЗО. Він навіть заявляє, що нібито "ув'язнені не можуть доїсти все видане їм м'ясо".

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Франтішек Вячорка, помічник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, переконаний, що такі свідчення Протасевич давав під тортурами.

"Це слова заручника, який перебуває під психологічним тиском, маніпуляціями, а, можливо, і під психологічним насильством", – сказав він виданню The Insider.

Анонс інтерв'ю в ефірі пропагандистського телеканалу: дивіться відео



Розкритикували наміри державного телеканалу випустити в ефір повне інтерв'ю з Протасевичем й у правозахисному центрі "Весна"

Його керівник Олесь Біляцький також вважає, що все, сказане там Протасевич, було записане під тиском, щонайменше – психологічним.

Все, що він говорить, це чиста пропаганда, під якою немає ніякої правдивої основи,

– наголосив він.

На його думку, білоруські спецслужби змусили Романа Протасевича дати свідчення, оскільки висунуті проти нього звинувачення - "несправедливі, але дуже серйозні".

Режим Лукашенка звинувачує Протасевича за статтями про:

організацію масових заворушень;

організацію дій, які грубо порушують громадський порядок;

розпалювання соціальної ворожнечі за професійним принципом.

Протасевич є засновником телеграм-каналів NEXTA, які фактично стали майданчиком для об'єднання молоді, які виступають проти режиму білоруського диктатора.