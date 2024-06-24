Раптова перевірка військ у Білорусі: у ДПСУ розповіли про загрозу з Півночі

У Білорусі на території Гостомельської та Брестської областей розпочали раптову перевірку військ, залучивши підрозділи ракетних військ та артилерії, військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Про це свідчить й заява оборонного відомства країни.

Відомо, що надалі підрозділи виконуватимуть навчально-бойові завдання. Цей напрямок залишається загрозливим для нашої держави, поки Білорусь не припинить підтримувати Росію у цій повномасштабній війні, яку країна-агресорка розв'язала проти нашої держави. Про це в етері телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко, передає 24 Канал.

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Чи загрожує перевірка військ у Білорусі

Як наголосив речник ДПСУ, треба розуміти, що Білорусь неодноразово проводила чи то навчання, чи то перевірку готовності своїх військ.

Однак, за його словами, звісно, що за усім тим, що відбувається на території Білорусі активно стежать підрозділи нашої розвідки для того, щоб розуміти, наскільки ситуація може мати загрозливий характер для України.

Але попри все, на цей момент навіть під час попередніх перевірок такої готовності або навчань ми не фіксуємо переміщень поруч з нашим кордоном ні техніки, ні особового складу, зокрема з підрозділів армії Білорусі,

– пояснив Демченко.

Він також нагадав, що у Росії наразі на території Білорусі немає достатніх сил для того, аби здійснити вторгнення на територію нашої держави. Ще раніше країна-агресорка вивела свої підрозділи, які знаходилися там на навчаннях.

Напередодні стало відомо, що Білорусь розпочала раптову перевірку військових частин до виконання завдань із призначення. Для цього будуть задіяні полігони та ділянки місцевості біля кордонів України та Польщі.