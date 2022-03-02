Білоруські війська у повній бойовій готовності, невдовзі можуть приєднатися до російських

2 березня 2022 , 01:17
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Білорусь, будучи сателітом Росії, надає допомогу в розміщенні на своїй території військ і озброєння. У подальшому, ймовірно, може підтримати загарбників.

З території республіки окупанти систематично завдають ракетних ударів по військових і цивільних об'єктах нашої держави. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Білоруські війська приведені у бойову готовність і перебувають у районах зосередження максимально наближених до державного кордону України,
– мовиться у повідомленні.

Протягом 1 березня, за даними розвідки, зафіксовано значну активність авіаційної техніки. Окрім цього, виявлено рух колон автомобільної техніки з продовольством і боєприпасами в районі населених пунктів:

  • Барановичи;
  • Ляховичи;
  • Пінськ.

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Автор: Олег Васьків