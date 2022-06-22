Білоруські військові риють окопи вздовж кордонів з Україною, Польщею та Литвою, – ЗМІ

Війська Білорусі продовжують працювати над укріпленням своїх кордонів окопами. Вони, ймовірно, готуються захищатися від нападу одразу з трьох країн – України, Польщі та Литви.

Про це повідомили 22 червня на одному з найвідоміших ресурсів моніторингу воєнної активності цієї країни. Там вказали точки, в яких білоруських солдатів змушують рити окопи.

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Де білоруські військові риють окопи

Мовиться про окопи та траншеї, які обладнані вогневими точками. Наразі вже відомо про 7 точок, де їх почали робити:

селище Піддобрянка (Гомельський район, Гомельська області);

селище Підгалля (Єльський район, Гомельської області);

селище Глушковичі (Лільчицький район, Гомельської області);

між агромістечком Жидче та селищем Хойно (Пінський район, Брестської області);

між селищем Новики та селищем міського типу Сопоцкін (Гродненський район);

біля селища Одельськ та кордону з Польщею (Гродненський район);

між селищем Лоша та прикордонним переходом Лоша (Островецький район, Гродненської області).



Де риють окопи в Білорусі / Карта телеграму "Беларускі Гаюн"

Окрім цього, в населених пунктах прикордонних зон Білорусі почали споруджувати блокпости. Наразі відомо про 29 місць, де їх розмістили.



Блокпости в 3 областях Білорусі станом на 18 червня / Карта телеграму "Беларускі Гаюн"

Командування стягує строковиків і муляжі танків

21 червня в МВС України сказали, що загроза вторгнення з боку Білорусі мінімальна. За даними нашої розвідки, там недостатнє скупчення військ. Саме поряд із українським кордоном перебуває приблизно 4 тисяч військовослужбовців Білорусі. Закликав не хвилюватися про ймовірний наступ звідти й начальник ГУР Кирило Буданов.

Наступного дня також про цю країну говорив речник Міноборони Олександр Мотузяник. Він зазначив. що до спорудження оборонних споруд командування армії Білорусі стягує туди строковиків. Окрім цього, наша розвідка встановила, що туди привезли дерев'яні муляжі танків. Ймовірно, це роблять для демонстрації присутності військ біля кордону, щоб ЗСУ не могли перекидати підрозділи в точки, де тривають бої.

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