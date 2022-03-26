Білоруських військових вивели з казарм і погнали на полігони

На кордоні Волинської області та Білорусі немає наступальних дій. Однак білоруські військові збираються на полігонах.

Про це 26 березня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил. Зазначили, що також наступальних дій немає на Поліському напрямку, але є обстріли.

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"Відмічається виведення з пунктів постійної дислокації підрозділів збройних сил Білорусі на полігони", – повідомили у Генштабі.

Висока загроза

У ЗСУ 25 березня повідомили, що ймовірність залучення збройних сил Білорусі до агресії проти України оцінюють як високу. Крім цього, окупанти проводять заходи, щоб поповнити втрати військ через формування та відправлення до Білорусі зведених підрозділів.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські сили оборони готові до будь-яких сценаріїв. Він зазначив, що Білорусь ще з перших днів війни стала базою для російської армії.

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