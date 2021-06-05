Білоруський аналітик Шрайбман виїхав до України після згадки про нього в "інтерв'ю" Протасевича

Білоруський політичний аналітик Артем Шрайбман виїхав з країни. Причиною стало те, що Роман Протасевич згадав його в "інтерв'ю" білоруському державному телеканалу ОНТ.
Шрайбман заявив, що Протасевич "перебільшив його роль у координаційному штабі" під час протестів у Білорусі.
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В інтерв'ю на ОНТ Роман Протасевич сказав, що я допомагав порадами в чаті, який можна було назвати координаційним штабом революції, – Love Hata. Можу тільки здогадуватися, чому і чи з власної волі, але Рома перебільшив мою участь у процесі,
– наголосив аналітик.
За словами Шрайбмана, він "дійсно до кінця осені 2020 року був в цьому чаті, який починався як проста онлайн-сходка блогерів, але в міру наростання протестів ця тема ставала ключовою в обговореннях".
Водночас аналітик наголосив, що "навіть непричетність до того, що влада вважає злочином, – вже недостатня страховка".
Шрайбман зізнався: він не ображається на Протасевича, адже "ми не знаємо, який підвал в окупованій Луганщині" і яку долю для його дівчини йому описали в разі відмови від цього інтерв'ю".
Згодом аналітик заявив, що наразі перебуває в Україні. За словами Шрайбмана, туди він добирався "обхідними стежками".
"Інтерв'ю" Протасевича: головне
- На державному телеканалі ОНТ у Білорусі опублікували так зване "інтерв'ю" затриманого Романа Протасевича. На відео блогер зізнався, що начебто є винним в організації протестів у Білорусі.
- Водночас фахівці звернули увагу на тремтячий голос Протасевича. На кадрах видно, що обличчя блогера – загримоване. Вочевидь, це зробили, щоб приховати сліди тортур.
- Мама Протасевича заявила, що "чітко помітила сліди від наручників, синці на руках".
- Українські психологи порівняли "інтерв'ю" Протасевича з методами "Аль-Каїди".