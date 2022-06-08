У білоруській армії хочуть створити ударні угруповання на одному з напрямків

Маневри білоруської армії останнім часом стають все більш непередбачуваними. Тому не варто забувати про можливу небезпеку з цього напрямку.

За ситуацією на білоруських кордонах уважно стежить Генеральний штаб Збройних Сил України. Там зараз відбувається планова перевірка.

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Створення ударних угруповань

На небезпеку з Білорусі найбільше підпадають Волинський та Поліський напрямки. Там у білоруських військових за планом відбувається проведення перевірки.

Генштаб повідомив, що до 11 червня 2022 року в збройних силах республіки Білорусь відпрацьовують питання створення ударних угруповань на одному з напрямків. Також перевіряють готовність транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів.

Чи можливий наступ з Білорусі

Очільник Кабінету представників білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Валерій Ковалевський розповідав, що Лукашенко – антиукраїнський політик, який зробить вибір на користь Росії ще не один раз. За його словами, теперішні маневри на кордоні з боку Білорусі спрямовані на те, аби відтягувати українські війська від тих місць, де вони потрібні найбільше – на Півдні та Сході держави. Це також є допомога Путіну.

Радник голови міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів припускав, що з території Білорусі можуть перекинути на Волинь диверсійно-розвідувальні групи. Так окупанти хочуть відволікти та відтягнути українські війська. За інформацією Генерального штабу, мовиться про приблизно 3 батальйонні тактичні групи, але не можна сказати, що вони можуть повторити вторгнення в Україну. Він закликав усіх мешканців бути уважними. Ці ДРГ можуть увійти на територію Волинської області.

Також є й російська небезпека для Півночі. Адже Росія продовжує утримувати у своїх прикордонних районах навпроти Чернігівської та Сумської областей підрозділи збройних сил. Таким чином вона демонструє свою присутність. Прикордонники наголошують, що це для того, щоб сковувати наші сили там і не давати їм йти на допомогу на Схід. Крім цього, прикордоння часто обстрілюють.

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