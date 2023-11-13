Працював у міноборони Білорусі, а тепер воює на боці ЗСУ: історія Андрія "Безсмертного"

Андрій Трацевський кілька років працював інженером у міністерстві оборони Білорусі. Після втечі з батьківщини від репресій він приєднався до лав ЗСУ, щоб боротись із режимом, який позбавив його дому.

Андрій Трацевський із позивним "Безсмертний" – білорус, який разом зі своїми земляками воює на боці України у складі "Білоруського добровольчого корпусу".

Дивіться також Хто з росіян долучився до ЗСУ і як борються з ворожими агентами: у ГУР відповіли

Оборонні рубежі росіян на Запоріжжі залиті бетоном

Андрій на фронті з першого дня повномасштабної війни. Він працює переважно на Запорізькому напрямку.

На другій лінії оборони російські бліндажі залиті бетоном та укріплені на п'ять метрів вглиб. Дістати ворога звідти можна, тільки зайшовши до цих укріплень власними ногами,

– розповідає "Безсмертний" про ситуацію на Запорізькому напрямку.

Інтерв'ю з Андрієм "Безсмертним": дивіться відео

До участі у повномасштабній війні Росії проти України Андрій працював інженером у міноборони Білорусі.

"Мені неодноразово пропонували стати міліціонером або військовим – я відмовлявся, – розповідає чоловік. – Це суперечить моєму світогляду. Одного разу я побачив, як майор білоруської армії змусив молодого бійця канцелярськими ножицями обрізати газон. Я зафільмував це на смартфон, а потім написав заяву про звільнення за власним бажанням".

Білорусь – співучасниця війни проти України

Андрій Трацевський розповів про мовне питання у Білорусі.

"Білоруська – мова викладачів та опозиціонерів, її фактично не існує. Всі спілкуються російською, – розповідає "Безсмертний". – Якщо твій сусід почує, що ти розмовляєш білоруською, то може подзвонити у міліцію та повідомити, що ти – "опозиціонер".

Також білоруський доброволець поділився, чому пішов воювати за Україну.

Тут ми б'ємося із ворогом, який забрав і мою країну. Якщо я загину, то у боротьбі за правду, за людей та абсолютне добро,

– пояснив "Безсмертний".

Коментуючи те, чи може Білорусь напасти на Україну, воїн висловив скепсис. Водночас він наголосив, що Білорусь давно окупована Росією та передала росіянам свою військову техніку.

Зрештою, "Безсмертний" назвав Білорусь співучасницею війни з того моменту, як режим Лукашенка надав Росії територію для наступу на Україну.

Чому Білорусь продовжує навчання на кордоні з Україною