Білоруський полк ЗСУ взяв у полон групу росіян

Бійці полку імені Кастуся Калиновського, що є білорусами за національністю, взяли у полон російських загарбників. Окупантів взяли в полон під Миколаєвом.

Бійці опублікували фото з полоненими на своїй сторінці у телеграмі.

Важливо Білоруські військові намагалися підкопати стіну на кордоні з Польщею

На фото російські загарбники лежать на землі зі зв'язаними руками.

Що відомо про полк Кастуся Калиновського

Це білоруський добровольчий полк, сформований для захисту територіальної цілісності України від російського вторгнення. З початку війни бере участь у боях за Київ та Україну.

Білоруські добровольці воювали на боці України з 2014 року в різних підрозділах. 9 березня, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, білоруські добровольці заявили про об'єднання в єдине формування – батальйон імені Кастуся Калиновського. Пізніше він став полком.



Росіяни у полоні / Фото з телеграму полку імені Кастуся Калиновського

Загроза нападу з Білорусі

У Держприкордонслужбі інформували, що Білорусь посилює ділянку кордону з Україною. Повідомлялося, що Білорусь розмістила близько 7 батальйонів на цьому напрямку.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що Збройні Сили України розглядають усі можливі сценарії ескалації війни з Росією. Готові наші бійці й до нападу окупантів з території Білорусі чи невизнаного Придністров'я.

Тим часом радник голови Офісу Президента Олексій Арестович сказав, що найближчим часом військо Лукашенка не наступатиме на українські території.

Я можу вам повідомити, що ніякого нападу зі сторони Білорусі найближчим часом не буде,

– запевнив Арестович.

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль запевнив, що в області постійно готуються до можливого вторгнення – зокрема, проводять бойове чергування та покращують фортифікаційні споруди. Якщо білоруси наважаться перетнути кордон, то на них чекають великі проблеми. Адже на боці українців навіть місцевість – непрохідні ліси з болотами та численні річки.

Президент Володимир Зеленський наказав через загрозу вторгнення провести перевірку у 4 прикордонних з Білоруссю областях. Військовий експерт Олег Жданов каже, що є аргументи на користь того, що Олександр Лукашенко таки готується до війни.

Варте вашої уваги – Арестович і Подоляк звернулись щодо нападу Білорусі: дивіться відео