Хотів у ЗСУ боротися з росією: прикордонники розповіли про білоруса, який втік зі служби

росія намагається повністю втягнути білорусь у повномасштабну війну проти України, проти чого чимало свідомих білорусів. Один з таких під обстрілами втік до України, незаконно перетнувши кордон.

білоруса затримав прикордонний наряд на Волині

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі каналу "Рада" розповів деталі про білоруського прикордонника, який втік до України, повідомляє 24 канал.

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За його словами, декілька днів тому був затриманий порушних, який пробирався з білорусі до України. Повідомляється, що чоловіка затримав прикордонний наряд на Волині.

Після затримання він зазначив, що є білоруським прикордонником і проходить службу в Брестській прикордонній групі,

– сказав Демченко.

Як зазначив речник ДПСУ, білоруський прикордонник розповів, що зважився на порушення, щоб приєднатися до України у війн проти росії.

Також білоруський прикордонних зазначав, що мав коло однодумців. З одним із таких він тікав до України, але в прикордонні білорусі їх виявили та переслідували зі стрільбою.

Кордон з Україною вдалося перетнути тільки одному, інший – залишився у білорусі.

Андрій Демченко повідомив, що наразі перевіряють слова затриманого. За його словами, у білорусі, коментуючи втечу прикордонника, заявили, що це фейки.

Також речник ДПСУ додав, що після перевірки білоруського прикордонника можна буде більше детально говорити про особу затриманого та подальшу його долю.

Що ще відомо про затримання білоруського прикордонника

У ЗМІ інформація про те, що білоруський прикордонних незаконно потрапив до України, з'явилася тільки 12 липня. Однак інцидент стався ще 29 червня. Про це стало відомо лише після публікації відповідного судового рішення.

Чоловік рухався з білоруського Дубка до українського Хрипська. Суд вирішив покарати прикордонника лише 2 добами арешту. Також він повинен був сплатити 496 гривень судового збору.

Згодом деталі інциденту розповіли у пресслужбі ДПСУ. Там повідомили, що чоловік порушив кордон, аби доєднатися до Сил оборони України у війні проти російських окупантів.

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