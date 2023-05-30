Українські прикордонники висміяли "загрозу" наступу з Білорусі, показавши промовисте відео

Українські військові висміяли тему загрози нападу зі сторони Білорусі. З допомогою дрона наші військові змогли зняти, якою "потужною" є техніка ворога.

На відео потрапила машина білоруських прикордонників, яка сама чомусь не їде. Тож білоруси штовхали її вперед та назад декілька хвилин по подвір'ю, пише 24 Канал.

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Наші прикордонники зафіксували "рух" ворога

Загроза з Білорусі!? Дрон українських прикордонників зафіксував "переміщення" військової техніки поблизу кордону,

– пожартували наші прикордонники.

Адже на кадрах видно, як білоруський УАЗік сам ніяк не хоче їхати. Можна припустити, що він вже своє від'їздив. Адже це ще радянські та російські вантажно-пасажирські позашляховики, які мали насамперед військове призначення.

Білоруський УАЗік не хоче "наступати" на Україну: дивіться відео

На кордоні з білорусами живе опудало "Валєра"

У березні 2023 року на українсько-білоруському кордоні з'явилось опудало "Валєра", яке почепили наші військові. Пропаганда заявила, що колеги з України повісили "Валєру" задля "психологічного тиску". Мовляв, там білорусів намагаються "залякати".

Ми не лякаємо, ми натякаємо…

– зазначили наші прикордонники.

Окрім того, білоруси запевнили, що "Валєра" повішений "у формі російської армії".

Після появи сюжету про "Валєру" українська мережа вибухнула мемами. Люди жартували, які перелякані білоруські прикордонники та як їх лякає "Валєра". Прочитати меми та жарти можна за посиланням.