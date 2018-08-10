Білоруський клуб привітав українського футболіста з підписанням контракту українською мовою

Український захисник Михайло Калугін підписав контракт з білоруським клубом "Іслоч". В новині про підписання гравця клуб вирішив привітати футболіста українською мовою

"Вітаємо в нашій команді, Михайло!", – йдеться в повідомленні клубу.

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Варто зауважити, що сам сайт клубу "Іслоч" (футбольний клуб із села Тарасово Мінського району Мінської області) повністю на російській мові. Білоруськомовної чи іншої версії сайту немає.

Щодо Михайла Калугіна, то 23річний гравець є вихованцем академії харківського "Металіста". В Україні гравець виступав за клуби "Іллічівець" (тепер "Маріуполь"), "Сталь" та "Буковину". Сезон 2014/15 провів у словацькому клубі "Бодва". З 2016 року Михайло грає в Білорусі: до липня 2017 року перебував в "Крумкачах", а згодом підписав контракт з "Торпедо-БелАЗ". За цейклуб футболіст провів 13 матчів у всіх турнірах і забив два голи.

Калугін вже встиг зіграти за "Іслоч" в товариських матчах проти "Смолевичі" та "Луч", в яких відзначився гольовою передачею. Гравець буде виступати під 73 номером.

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